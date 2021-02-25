Бывший тренер «Динамо» Калитвинцев возглавил «Олимпик»

Новым главным тренером донецкого «Олимпика» стал Юрий Калитвинцев, сообщает 25 февраля официальный сайт клуба. Он сменил на этой должности Игоря Климовского. Контракт рассчитан на 1,5 года.

52-летний специалист ранее работал в России с московским «Динамо» и нижегородской «Волгой». Вместе с «Динамо» он стал победителем первенства ФНЛ сезона-2016/17. «Олимпик» занимает восьмое место в чемпионате Украины.