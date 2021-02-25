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Бывший тренер «Динамо» Калитвинцев возглавил «Олимпик»

20:23
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Новым главным тренером донецкого «Олимпика» стал Юрий Калитвинцев, сообщает 25 февраля официальный сайт клуба. Он сменил на этой должности Игоря Климовского. Контракт рассчитан на 1,5 года.

52-летний специалист ранее работал в России с московским «Динамо» и нижегородской «Волгой». Вместе с «Динамо» он стал победителем первенства ФНЛ сезона-2016/17. «Олимпик» занимает восьмое место в чемпионате Украины.

Дополнительная информация:

https://olimpik.com.ua/iurii-kalitvintsev-glavnyi-trener-olimpika

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