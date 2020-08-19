Бывший полузащитник «Локомотива» Михалик закончил карьеру

Экс-полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик объявил о завершении карьеры.

— Еще поиграю для себя в любителях, — цитирует Footboom Михалика. — На профессиональном уже достаточно, наигрался. Хотел помочь «Волыни», но не получилось. Звали ли профессиональные клубы? Я ни с кем не общался. К тому же, настроение было не очень, последние пять матчей играл на уколах из-за проблем с коленом.

Сезон-2019/20 36-летний Михалик провел в составе «Волыни», где принял участие в 21 матче и не отличился результативными действиями. С 2013 по 2019 год украинец выступал за «Локомотив».