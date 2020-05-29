Бывший игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

Хорватская прокуратура сняла обвинения с тренера-селекционера киевского «Динамо» Огнена Вукоевича по подозрению в домашнем насилии, сообщает Gol.hr.

8 мая хорватская полиция задержала бывшего игрока сборной Хорватии и «Спартака» по подозрению в домашнем насилии. Согласно полицейскому отчету, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убийством своим матери, жене и дочери. На время расследования бывшему хавбеку запретили приближаться к супруге менее чем на 200 метров. Сообщается, что вместе со снятием обвинения был снят и этот запрет.

Хорват был игроком киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год. С 2017-го работает в клубе скаутом. За московский «Спартак» Вукоевич выступал во второй половине сезона-2012/2013.