Бывший игрок «Спартака» может войти в штаб Луческу в «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич, вероятно, будет работать тренером в киевском «Динамо». Об этом сообщают украинские СМИ. Ранее главным тренером киевлян был назначен Мирча Луческу.

По данным «Динамомании», хорват прибыл в Киев на переговоры с президентом клуба Игорем Суркисом, чтобы обсудить варианты работы в клубе. Вукоевич на данный момент является скаутом клуба.

Также украинский журналист Артем Франков в своем Telegram-канале написал, что Вукоевич войдет в тренерский штаб. Также, по его данным, в нем будут Эмил Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов. Завтра ожидается прибытие неназванного специалиста из Италии.

74-летний Мирча Луческу был назначен главным тренером после отставки Алексея Михайличенко. Румынский тренер работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».

36-летний Огнен Вукоевич выступал за «Спартак» в 2013 году и провел за команду девять матчей. Известен также по выступлениям за киевское и загребское «Динамо». В составе киевлян он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.