Бывший игрок «Реала» Жулиу Сезар уволен с поста главного тренера донецкого «Олимпика»

Донецкий «Олимпик» уволил с поста главного тренера бывшего защитника «Реала» Жулиу Сезара, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что решение об отставке бразильца и его тренерского штаба президент донецкого клуба Владислав Гельзин принял сразу после поражения от «Карпат» (1:3) в третьем туре чемпионата Украины.

40-летний Жулиу Сезар в качестве футболиста защищал цвета почти двух десятков клубов, самыми известными из которых стали «Вальядолид», «Реал», «Милан», «Реал Сосьедад», «Бенфика» и «Олимпиакос». Он возглавил «Олимпик» 6 июля.

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