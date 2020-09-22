Бывший главный тренер «Карпат» и загребского «Динамо» возглавил «Днепр-1»
20:03
Игор Йовичевич назначен главным тренером «Днепра-1», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на 2 года с возможностью автоматического продления еще на один.
В тренерский штаб Йовичевича вошли Юрий Беньо, Андрей Ханас, Валерий Городов, Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.
Предыдущий главный тренер Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения от «Мариуполя» (1:2).
Йовичевич ранее возглавлял «Карпаты», словенский «Целе» и загребское «Динамо».