Бывший главный тренер «Карпат» и загребского «Динамо» возглавил «Днепр-1»

Игор Йовичевич назначен главным тренером «Днепра-1», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на 2 года с возможностью автоматического продления еще на один.

В тренерский штаб Йовичевича вошли Юрий Беньо, Андрей Ханас, Валерий Городов, Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.

Предыдущий главный тренер Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения от «Мариуполя» (1:2).

Йовичевич ранее возглавлял «Карпаты», словенский «Целе» и загребское «Динамо».