Бущан и Забарный продлили контракты с киевским «Динамо» на пять лет
21:59
Вратарь Георгий Бущан и защитник Илья Забарный продлили контракты с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашения обоих игроков рассчитаны на пять лет.
27-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил два мяча. У 19-летнего Забарного девять матчей в УПЛ.
Оба футболиста также играли за сборную Украины на Евро-2020. Украинцы дошли до 1/4 финала, показав лучший результат в своей истории.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.com/ru/news/georgii-bushhan-ta-illya-zabarnii-prodovzili-kontrakti-iz-dinamo
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