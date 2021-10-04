Бущан и Забарный продлили контракты с киевским «Динамо» на пять лет

Вратарь Георгий Бущан и защитник Илья Забарный продлили контракты с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашения обоих игроков рассчитаны на пять лет.

27-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил два мяча. У 19-летнего Забарного девять матчей в УПЛ.

Оба футболиста также играли за сборную Украины на Евро-2020. Украинцы дошли до 1/4 финала, показав лучший результат в своей истории.