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Бущан и Забарный продлили контракты с киевским «Динамо» на пять лет

21:59
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Вратарь Георгий Бущан и защитник Илья Забарный продлили контракты с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашения обоих игроков рассчитаны на пять лет.

27-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил два мяча. У 19-летнего Забарного девять матчей в УПЛ.

Оба футболиста также играли за сборную Украины на Евро-2020. Украинцы дошли до 1/4 финала, показав лучший результат в своей истории.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.com/ru/news/georgii-bushhan-ta-illya-zabarnii-prodovzili-kontrakti-iz-dinamo

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Евгений Петров все материалы автора

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