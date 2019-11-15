Бухгалтер «Днепра» пойдет под суд за присвоение 240 тысяч рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера «Днепра», информирует smolensk.sledcom.ru.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, главный бухгалтер автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки «Футбольный клуб «Днепр», исполняя обязанности кассира в данной организации, с использованием своего служебного положения совершила хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств в сумме около 240 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.