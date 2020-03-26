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«Брюгге» хочет выкупить защитника «Шахтера» Соболя

11:16
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«Брюгге» может выкупить защитника «Шахтера» Эдуарда Соболя, выступающего за бельгийский клуб на правах аренды в сезоне-2019/20, сообщает Voetbal24.

По информации источника, украинский клуб требует за 24-летнего футболиста за 4 миллиона евро, однако руководство «Брюгге» надеется договориться о более низкой цене выкупа.

В сезоне-2019/20 Соболь провел за «Брюгге» 36 матчей, на его счету 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего украинца в 2,5 миллиона евро.

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