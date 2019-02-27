Блохин расстроился из-за того, что юные футболисты не смогли сказать, кто такой Олег Блохин

Прославленный в прошлом форвард киевского "Динамо", обладатель Золотого мяча 1975 года Олег Блохин отметил, что юные футболисты не знают историю футбола. По его мнению, дети не должны забывать ее.

- У нас сразу три футболиста стали обладателями "Золотого мяча". Не каждая страна может похвастаться такими достижениями, - приводит "Террикон" слова Блохина. - Но недавно я был на детском турнире среди восьмилетних игроков. Спросил, кто я такой, и ни один из мальчишек не ответил. Хотя при этом их родители подходили, просили фото и автограф. Даже когда я облегчил задачу для детей и спросил, кто такой Андрей Шевченко, не все смогли ответить. А вот о Месси и Роналду они многое мне рассказали. Поэтому давайте все подумаем, как нам сделать так, чтобы дети знали футбольную историю нашего государства. Повторяю, нам есть чем и кем гордиться, и забывать свою историю нельзя!