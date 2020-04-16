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Блохин не планирует смотреть чемпионаты Белоруссии и Таджикистана даже во время карантина

09:58
Олег Блохин. Фото dynamo.kiev.ua.
Олег Блохин. Фото dynamo.kiev.ua.
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Бывший форвард киевского «Динамо», экс-тренер «Динамо», ФК «Москва» и сборной Украины Олег Блохин сказал, что даже во время карантина из-за пандемии коронавируса не собирается смотреть чемпионаты Белоруссии и Таджикистана.

— Футбол в мире за редчайшим исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?

— За чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского — но это ведь даже не смешно.

— Выбор на карантине невелик. Альтернатива — разве что чемпионат Таджикистана...

— Я до такого уровня не опускаюсь. (Смеется). И нашу-то премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут — Белоруссия и тем более Таджикистан! — цитирует Блохина «Футбольный клуб».

Чемпионаты Белоруссии и Таджикистана входят в число тех, которые не были прерваны из-за пандемии коронавируса. Оба турнира транслируются на украинском ТВ.

Дополнительная информация:

http://www.footclub.com.ua/news/Ukraina/Prochie/714593835/Blohin-i-karantin-pilates-shahmaty-krossvord

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