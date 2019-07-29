Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал про секс с Тиной Канделаки

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал про отношения с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

– Я слышал, что у тебя был секс с Тиной Канделаки. Это правда или нет? – вопрос Милевскому от Савина.

– По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно, после чемпионата мира еще. Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?" В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю.