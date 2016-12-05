Артем Милевский: "Надеюсь, что "Динамо" продаст Ярмоленко"

Нападающий "Тосно" Артем Милевский, ранее выступавший в киевском "Динамо", уверен, что бело-голубым нужно было выставить на трансфер форварда Андрея Ярмоленко. При этом 31-летний украинец считает, что если сейчас киевляне отпустят игрока, то будут находиться в незавидном положении.

- Тяжело, когда молодые футболисты вливаются в команду, причем целая группа, - приводит Footballua.tv слова Милевского. - Видно, что парням тяжко и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Украины. Не просто с дубля сразу начать играть на высшем уровне. Все парни в составе появились уже по ходу сезона. И когда так вводишь в игру группу футболистов, результата не будет.

Я также считаю, что Ярмоленко надо было продавать. Надеюсь, что его все-таки продадут. Но, с другой стороны, если продадут еще и его, тогда очень тяжко "Динамо" будет.