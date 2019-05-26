Андрей Ярмоленко: "После каждой игры с Раулем Рианчо посылали друг друга"

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о работе в киевском "Динамо" с Раулем Рианчо. В текущем сезоне испанский специалист занимал должность исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".

– На самом деле Рауль Рианчо – хороший специалист, – сказал Ямоленко в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". – Он много чему научил, много дал всем пацанам. Я говорю об этом со своей колокольни, как сам вижу, как прочувствовал. Старался делать на футбольном поле то, что он говорил. И мне это помогало в плане позиции и распределения сил. Если раньше я мог в центре обыгрывать, то потом с ним из-за этого ругался.

Мы после каждой игры друг друга с Раулем посылали. Потом мы два дня не разговаривали, а затем обнимались и целовались, все было хорошо до следующей игры. Я не говорю, что те достижения – его заслуга. Мы дали хороший результат вместе со всем тренерским штабом, который был на тот момент.