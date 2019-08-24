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Андрей Воробей: «Процентов 70 игроков «Шахтера» не знают, что такое День шахтера»

09:28

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей выразил сожаление по поводу того, что для большинства игроков донецкого клуба День шахтера ничего не значит, а многие из них ни разу не были в Донецке. С 2014 года «Шахтер» вынужден проводить домашние матчи за пределами Донецка — в Львове, Киеве и Харькове.

— Исходя из того, какие там футболисты остались, то там процентов 70, наверное, не знает, что такое праздник День шахтера и День Донецка, — цитирует Terrikon Воробья. — А процентов 90, наверное, вообще в Донецке не были. Поэтому я не думаю, что они понимают этот праздник и всю ту атмосферу, которая была 10-20 лет назад. Это, наверное, больше для болельщиков важно. Хотелось бы, чтобы этот матч («Шахтер» — «Мариуполь») состоялся непосредственно в Донецке. К сожалению, это невозможно.

Дополнительная информация

https://terrikon.com/posts/334272

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