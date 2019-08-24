Андрей Воробей: «Процентов 70 игроков «Шахтера» не знают, что такое День шахтера»
Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей выразил сожаление по поводу того, что для большинства игроков донецкого клуба День шахтера ничего не значит, а многие из них ни разу не были в Донецке. С 2014 года «Шахтер» вынужден проводить домашние матчи за пределами Донецка — в Львове, Киеве и Харькове.
— Исходя из того, какие там футболисты остались, то там процентов 70, наверное, не знает, что такое праздник День шахтера и День Донецка, — цитирует Terrikon Воробья. — А процентов 90, наверное, вообще в Донецке не были. Поэтому я не думаю, что они понимают этот праздник и всю ту атмосферу, которая была 10-20 лет назад. Это, наверное, больше для болельщиков важно. Хотелось бы, чтобы этот матч («Шахтер» — «Мариуполь») состоялся непосредственно в Донецке. К сожалению, это невозможно.