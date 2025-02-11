Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал о негативном отношении к экс-футболисту национальной команды Анатолию Тимощуку.

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас. То, что он выиграл апелляцию в CAS, — это не мы принимали решение», — приводит РБК слова Шевченко.

В марте 2022 года УАФ лишила Тимощука всех завоеванных на Украине титулов, а также запретила специалисту осуществлять в стране любую деятельность, связанную с футболом. В сентябре 2023 года экс-футболист подал на это решение иск в CAS, который был одобрен в ноябре 2024-го.

С 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб петербургского «Зенита».