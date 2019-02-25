Андрей Шевченко: "По Ракицкому я для себя решение принял"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг защитника Ярослава Ракицкого, перешедшего зимой в "Зенит" из "Шахтера". Специалист подчеркнул, что принял для себя решение, будет ли футболист играть за сборную.

– Все, что касается комментариев про игроков, я скажу в конце февраля или в начале марта, – цитирует Football Hub Шевченко. – Сейчас просматриваю футболистов. А официальное заявление сделаю позже. Для себя решение уже принял. Но чтобы не повторяться много раз, скажу все сразу в начале марта.