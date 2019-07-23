Андрей Дикань не собирается возобновлять карьеру

Бывший вратарь "Спартака", "Краснодара" и ряда других российских клубов Андрей Дикань подчеркнул, что не собирается возобновлять карьеру. Экс-голкипер сборной Украины на данный момент обучается на тренера и работает со своей вратарской школой.

- Учусь на тренерскую лицензию. У меня уже есть категория C, с сентября начнется обучение на A и B для игроков с длительным стажем, - цитирует Football24.ua Диканя. - Прошел собеседование, группа собирается довольно интересная: Леша Гай, Александр Алиев.

- Параллельно вы работаете со своей вратарской школой.

- Да, проводим дополнительные занятия на протяжении двух лет. Приезжают вратари разного возраста, от семи лет. Занимаемся не только детьми, но и профессиональными вратарями. Помогаем, подсказываем.

- Физическая форма позволяет вам вернуться в ворота?

- В ворота вернуться могу, но зависит от того, на каком уровне. Я работаю с голкиперами, поэтому периодически встаю в "рамку". В общема, я в хорошей форме, но вряд ли вернусь в качестве игрока. Прошло слишком много времени с момента моего завершения карьеры, целых три года.