Анатолий Бессмертный стал главным тренером «Львова»
16:46
Украинский тренер Анатолий Бессмертный возглавил «Львов». Ассистентом тренера стал Эдуард Павлов, сообщает сайт команды.
Последним местом работы специалиста была «Черкащина». Также он работал в черкасском «Днепре», «Полтаве» и «Полесье».
Ранее Виталий Шумский официально покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Львова». Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Шумским клуб покинул его ассистент Тарас Мазур.
Команда занимает последнее место в УПЛ, имея матч в запасе.
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