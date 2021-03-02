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Анатолий Бессмертный стал главным тренером «Львова»

16:46
Анатолий Бессмертный. Фото ФК «Львов».
Анатолий Бессмертный. Фото ФК «Львов».

Украинский тренер Анатолий Бессмертный возглавил «Львов». Ассистентом тренера стал Эдуард Павлов, сообщает сайт команды.

Последним местом работы специалиста была «Черкащина». Также он работал в черкасском «Днепре», «Полтаве» и «Полесье».

Ранее Виталий Шумский официально покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Львова». Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Шумским клуб покинул его ассистент Тарас Мазур.

Команда занимает последнее место в УПЛ, имея матч в запасе.

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