Анатолий Бессмертный стал главным тренером «Львова»

Украинский тренер Анатолий Бессмертный возглавил «Львов». Ассистентом тренера стал Эдуард Павлов, сообщает сайт команды.

Последним местом работы специалиста была «Черкащина». Также он работал в черкасском «Днепре», «Полтаве» и «Полесье».

Ранее Виталий Шумский официально покинул пост исполняющего обязанности главного тренера «Львова». Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Шумским клуб покинул его ассистент Тарас Мазур.

Команда занимает последнее место в УПЛ, имея матч в запасе.