Алексей Михайличенко возглавил киевское «Динамо»

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. В последнее время он занимал должность спортивного директора клуба.

В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. Остальные ассистенты станут известны позже.

В пятницу, 16 августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой

Напомним, что Михайличенко занимал пост главного тренера «Динамо» с 2002 по 2004 годы. Он выиграл два чемпионата Украины, Кубок и Суперкубок. Специалист был отправлен в отставку после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (от «Трабзонспора»).