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Алексей Михайличенко: «Абсолютно не понял, почему остановили матч с «Шахтером»

21:10
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Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко подвел итог матча 14-го тура чемпионата Украины против «Шахтера» (0:1).

— Игра была эмоциональной, — цитирует тренера официальный сайт киевлян. — Я буду говорить о своей команде: на мой взгляд, мы не смогли показать тот футбол, который хотели, в силу кадровых проблем и других обстоятельств. Это не оправдание, а констатация факта, но седьмая игра за две недели — это многовато. Сутки на отдых в таком графике — большое преимущество.

Что касается остановки матча, то я абсолютно не понял, в чем дело. Когда сосредоточен на игре, то остального не слышишь.

Фанаты киевского «Динамо» спровоцировали игрока «Шахтера». Он показал им средний палец и был удален

Дополнительная информация

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/oleksiy_mikhaylichenko_khloptsi_pratsyuvali_na_mezhi_svoikh_mozhlivostey/

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