Александр Усик о своем первом матче: «Сбылась моя мечта»

Украинский боксер Александр Усик поделился эмоциями после первого матча за профессиональную команду. Он сыграл за ФК «Полесье» в товарищеском турнире Winter Cup против «Вереса» (2:1).

«Эмоции вообще зашкаливают, — цитирует Усика Tribuna.com. — Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: «Э, ты поаккуратней там». Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла.

Мы очень хорошо с ребятами подружились. Сначала было: «Как коллектив отреагирует?» Все слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства — сыграл за профессиональную команду. «Полесье» — это сила".

В этом матче Усик вышел на замену на 77-й минуте.