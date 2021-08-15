Александр Петраков 17 августа возглавит сборную Украины

Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а главный претендент на эту должность — Сергей Ребров продолжит тренировать арабский «Аль-Айн», сообщает Meta-ratings.com.ua.

Во вторник, 17 июня, на Исполкоме УАФ будет представлен новый главный тренер национальной сборной Украины — 64-летний Александр Петраков. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали с молодежной сборной Украины, ставшей в 2019 году чемпионом мира.

По имеющейся информации, консультантом сборной предлагали стать иитальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего рулевого — Андрея Шевченко, однако он не согласился.