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Александр Петраков 17 августа возглавит сборную Украины

21:01
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Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а главный претендент на эту должность — Сергей Ребров продолжит тренировать арабский «Аль-Айн», сообщает Meta-ratings.com.ua.

Во вторник, 17 июня, на Исполкоме УАФ будет представлен новый главный тренер национальной сборной Украины — 64-летний Александр Петраков. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали с молодежной сборной Украины, ставшей в 2019 году чемпионом мира.

По имеющейся информации, консультантом сборной предлагали стать иитальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего рулевого — Андрея Шевченко, однако он не согласился.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/

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Иван Шитик все материалы автора

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