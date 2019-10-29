Александр Алиев: «С Милевским стали реже общаться, у него появилась девушка»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал об отношениях со своим другом Артемом Милевским, который сейчас выступает за «Динамо-Брест».

— Если спросишь меня, созваниваюсь ли я с кем-то, то я отвечу, что лишь с Хацкевичем, Шацких и Лужным. Поздравляем друг друга с днем рождения регулярно, — цитирует Алиева SportArena. — С Темой-то [Милевским]- понятное дело. Но в последнее время мы стали делать это намного реже. Он ведь действующий футболист. Да и у него девушка появилась. Но я не обижаюсь, если он захочет мне позвонить, я всегда на связи.

34-летний Александр Алиев с 2016 года не выступает на профессиональном уровне. Последним его клубом был казахстанский «Тараз». Сейчас он играет в чемпионате Киевской области.