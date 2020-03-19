Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что не верит в реальность коронавируса.

— Что скажете вы по этому коронавирусу? Честно, я в это не верю, — сказал Алиев на видео в stories Instagram. А вы как думаете? Ну что, прогулялся я по улице. Что могу сказать — людей много, народу уйма. Детишек очень много. Погода хорошая. Я думаю, что все это фейки. Для кого нужен это коронавирус, кто все это запустил? Слышал, что сегодня в Италии умерло 368 людей. Но я думаю, что все это фейк. Самое главное — берегите себя, будьте здоровыми.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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