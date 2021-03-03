«Агробизнес» выбил «Шахтер» из Кубка Украины

«Агробизнес» победил «Шахтер» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

Единственный мяч в составе клуба первой лиги забил Богдан Семенец на 96-й минуте. Также в полуфинал пробились «Заря», киевское «Динамо» и «Александрия».

Пары 1/2 определятся после жеребьевки.

Кубок Украины

1/4 финала

«Верес» (Ровно) — «Заря» (Луганск) — 1:2 (1:1)

«Динамо К» (Киев) — «Колос К» (Ковалевка) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:3

«Днепр-1» (Днепропетровск) — «Александрия» — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 3:4

«Агробизнес» (Волочиск) — «Шахтер» (Донецк) — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)