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Агент Нереса: «Аякс» и «Шахтер» почти договорились о трансфере"

Агент Нереса заявил, что «Аякс» и «Шахтер» почти договорились о трансфере полузащитника
09:49

Агент полузащитника «Аякса» Давида Нереса Ревьен Канхай рассказал о переговорах с донецким «Шахтером».

«Аякс» и «Шахтер» почти договорились о трансфере, — приводит слова Канхая Voetbal lnternational. — Все должно быть завершено в ближайшие дни. С помощью «Шахтера» Давид хочет снова оказаться в центре внимания европейских топов".

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец согласовал с донецким клубом условия личного контракта. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аякс» в чемпионате Нидерландов.

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Карен Саркисян все материалы автора

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