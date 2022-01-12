Агент Нереса: «Аякс» и «Шахтер» почти договорились о трансфере"

Агент полузащитника «Аякса» Давида Нереса Ревьен Канхай рассказал о переговорах с донецким «Шахтером».

«Аякс» и «Шахтер» почти договорились о трансфере, — приводит слова Канхая Voetbal lnternational. — Все должно быть завершено в ближайшие дни. С помощью «Шахтера» Давид хочет снова оказаться в центре внимания европейских топов".

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец согласовал с донецким клубом условия личного контракта. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Аякс» в чемпионате Нидерландов.