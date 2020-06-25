«А чем вы занимались в 16 лет?» Малафеев восхищен игрой юного украинского вратаря

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев восхищен игрой 16-летнего голкипера «Ворсклы» Павла Исенко в полуфинале Кубка Украины против «Мариуполя». Исенко вышел на замену перед серией пенальти, отразил три удара и вывел полтавскую команду в финал (1:1, пенальти 3:2). Встреча стала для него первой на профессиональном уровне.

«А вы помните, чем занимались в 16 лет?» — написал Малафеев в Twitter, разместив видео отбитых пенальти.