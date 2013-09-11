Тайсон согласился принять украинское гражданство

"Шахтер" договорился со своим полузащитником Тайсоном о принятии украинского гражданства, сообщает Tribuna. Помимо второго паспорта 25-летний хавбек получит бонус в размере 500 тысяч долларов. Также футболист теоретически сможет выступать за сборную Украины, так как не заигран за сборную Бразилии.

Напомним, что Тайсон выступает на Украине с лета 2010 года, а ряды горняков он пополнил зимой 2013 года.