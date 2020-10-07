45-летний Шовковский попал в заявку сборной Украины на матч против Франции

Тренер сборной Украины, экс-вратарь национальной команды и киевского «Динамо» Александр Шовковский включен в заявку на товарищеский матч против Франции, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

45-летний специалист завершил карьеру футболиста в декабре 2016 года. Сообщается, что тренерский штаб не рассматривает Шовковского в качестве обязательного участника встречи. Он выйдет на поле в случае, если единственный здоровый вратарь сборной, Георгий Бущан сдаст положительный тест на коронавирус или получит травму. Результаты тестов команды станут известны около 16.00 (мск).

Ранее голкиперы Андрей Пятов, Александр Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты на коронавирус.

Матч Франция — Украина состоится сегодня, 7 октября, начало — в 22.10 (мск).