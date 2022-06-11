37-летний голкипер Пятов завершил карьеру в сборной Украины

Вратарь «Шахтер» Андрей Пятов завершил карьеру в сборной Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.

В субботу сборная Украины со счетом 3:0 победила команду Армении в матче третьего тура группы 1 дивизиона B Лиги наций. Этот матч стал последним для Пятова в национальной команде.

37-летнйи Пятов является 10-кратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, шестикратным обладателем Суперкубка Украины и обладателем Кубка УЕФА 2009 года. За сборную Украины голкипер провел 102 матча