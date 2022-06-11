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Сегодня, 19:43

37-летний голкипер Пятов завершил карьеру в сборной Украины

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Шахтер» Андрей Пятов завершил карьеру в сборной Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.

В субботу сборная Украины со счетом 3:0 победила команду Армении в матче третьего тура группы 1 дивизиона B Лиги наций. Этот матч стал последним для Пятова в национальной команде.

37-летнйи Пятов является 10-кратным чемпионом Украины, восьмикратным обладателем Кубка Украины, шестикратным обладателем Суперкубка Украины и обладателем Кубка УЕФА 2009 года. За сборную Украины голкипер провел 102 матча

Источник: https://n.tass.ru/sport/14888691
Андрей Пятов
Сборная Украины по футболу
ФК Шахтер (Донецк)
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