Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, выступающий за «Динамо» из Бреста, отреагировал на новость о том, что главным тренером киевлян стал Мирча Луческу.

«Я же говорил! 2020-й — темные времена», — написал Милевский в Instagram, опубликовав фотографию с Луческу.

74-летний Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».