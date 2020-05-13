Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

18 лет без Лобановского. Легендарный тренер ушел из жизни 13 мая

13:10
Валерий Лобановский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Лобановский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

18 лет назад, не сумев оправиться от случившегося во время матча в Запорожье инсульта, скончался великий советский и украинский тренер Валерий Лобановский. Ему было 63 года.

7 мая 2002 года во время матча «Металлург» — «Динамо» Лобановскому внезапно стало плохо. Прямо с тренерской скамьи он был доставлен в больницу и прооперирован, но все усилия врачей оказались напрасными. Финал Лиги чемпионов 2002 начался с минуты молчания в память о Лобановском.

Лобановский за свою карьеру выиграл 13 чемпионатов и 9 Кубков СССР и Украины, воспитал ряд знаменитых футболистов, включая Олега Блохина и Андрея Шевченко. Его имя носит домашний стадион «Динамо».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир