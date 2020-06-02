13 игроков «Карпат» заразились коронавирусом

13 футболистов львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом заявил в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

На жаль, ситуація у Львові набагато серйозніша. Перша партія тестів уже виявила 13 випадків інфікування, 7 з них гравці першої команди. Цифри неостаточні, попереду друга партія. Карпати точно йдуть на карантин. Сезон, можливо, дограватиме молодіжний склад. Якщо там усі здорові. — Igor Burbas (@iburbas) June 2, 2020

По его информации, таковы результаты первой серии тестов. Семь человек — футболисты первой команды. Результаты второй серии тестирования пока неизвестны, цифры могут увеличиться.

Также Бурбас указал, что «Карпаты» отправляются на карантин, а сезон может доиграть молодежный состав. Под большим вопросом проведение следующего матча чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой».

Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.