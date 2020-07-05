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13 футболистов запорожского «Металлурга» заболели коронавирусом

5 июля 2020, 13:11

У 13 игроков «Металлурга» из Запорожья выявлен COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. Ранее было объявлено только о семи заболевших.

— Из 32 обследованных в команде — 13 сдали положительный тест на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, — отмечает пресс-служба.

Напомним, что ранее из-за коронавируса был отменен матч 22-го тура первой лиги Украины «Рух» — «Металлург» (Запорожье). Игра должна была состояться 4 июля.

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