13 футболистов запорожского «Металлурга» заболели коронавирусом

У 13 игроков «Металлурга» из Запорожья выявлен COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. Ранее было объявлено только о семи заболевших.

— Из 32 обследованных в команде — 13 сдали положительный тест на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, — отмечает пресс-служба.

Напомним, что ранее из-за коронавируса был отменен матч 22-го тура первой лиги Украины «Рух» — «Металлург» (Запорожье). Игра должна была состояться 4 июля.