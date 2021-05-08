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УЕФА грозится вышвырнуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков из-за Суперлиги. Он правда это сделает или это блеф?

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 15:55
УЕФА грозится вышвырнуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков из-за Суперлиги.
УЕФА грозится вышвырнуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков из-за Суперлиги.
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УЕФА.«Барселона», «Ювентус» и «Реал» выступили с заявлением после вердикта УЕФА по Суперлиге

Что случилось?

В пятницу вечером УЕФА распространил заявление, в котором сообщил, что 9 из 12 клубов — основателей Суперлиги согласились окончательно и бесповоротно выйти из проекта и начать процесс реинтеграции с европейскими футбольными властями. Это английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», итальянские «Интер» и «Милан», а также испанский «Атлетико».

Если оставить в стороне риторику вроде «безоговорочного принятия устава УЕФА» и все в таком духе, то основные положения следующие:

1) клубы должны сделать добровольное пожертвование, которое в сумме должно составить не менее 15 миллионов евро. Оно будет направлено на развитие детского, юношеского и массового футбола по всей Европе;

2) с клубов будут удержаны по 5% доходов от участия в еврокубках за один сезон;

3) на клубы будет наложен штраф в размере 100 миллионов евро, если они попытаются принять участие в несанкционированном УЕФА соревновании, и в 50 миллионов евро, если они нарушат любой из пунктов этого положения о реинтеграции.

Наконец, в заявлении говорится, что УЕФА оставляет за собой право на любые меры в отношении трех оставшихся клубов-раскольников — «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны». А их дело будет незамедлительно передано в соответствующие дисциплинарные органы.

В субботу последовал ответ. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили совместный пресс-релиз, в котором можно выделить несколько основных пунктов:

1) Отмечается недопустимо жесткое давление со стороны УЕФА, ФИФА и третьих лиц;

2) Объясняется, почему был разработан проект Суперлиги: неустойчивая финансовая ситуация в футболе, экономические проблемы клубов;

3) Подчеркивается, что турнир должен был проводиться только с учетом согласия ФИФА и УЕФА;

4) Говорится, что Суперлига должна была порадовать болельщиков по всему миру, а также помочь развитию женского футбола;

5) Указывается готовность пересмотреть предложенный проект Суперлиги;

6) Отмечается, что некоторые клубы — основатели Суперлиги заняли непоследовательную позицию, при этом «Реал», «Барселона» и «Ювентус» намерены продолжить поиск решения текущих проблем мирового футбола.

«Мы хотим видеть уважительные дебаты, без совершенно недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением в нашей огромной футбольной семье», — написано в заключении.

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Что еще нужно знать?

Как утверждает The New York Times, то, что девять клубов — основателей Суперлиги согласились пойти на мировую с УЕФА и покаяться, означает конец проекта. Дело в том, что, по информации издания, в договоре, который подписывали 12 клубов, говорится, что если девять участников официально выходят из проекта, то он прекращает свое существование, а контракт становится недействительным.

Как пишет Marca, на протяжении всей минувшей недели шли интенсивные и напряженные переговоры между основателями Суперлиги и боссами УЕФА при участии целого ряда посредников. Восемь клубов довольно быстро согласились пойти на мировую. При этом «Реал», «Барселона» и «Ювентус» пригрозили покаявшимся судебным иском. Долго колебался «Милан», но, в конце концов, принял решение выйти из проекта. Если информация The New York Times про конец Суперлиги, если из нее выйдут девять клубов, верна, то именно этот шаг и стал решающим.

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Что все это значит?

Судя по всему, обмен заявлениями — это продолжение торга и переговоров. Очевидно, что конечная цель УЕФА — принудить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» подписать такой же договор о реинтеграции, что и девять остальных раскольников.

Показательно, что в середине недели появился инсайд ESPN, что УЕФА может на два года исключить из еврокубков «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан». Почти нет сомнений, что это был вполне сознательный слив из Ньона с целью послать соответствующий месседж в сторону клубов. И в случае с «Миланом» цель была достигнута.

Пятничное заявление о реинтеграции девяти клубов имеет, надо полагать, те же цели — еще раз надавить на упорствующих. Комментарий президента УЕФА Александера Чеферина недвусмысленно об этом свидетельствует: «Девять клубов быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше». А чтобы намек был совсем уж прозрачным — абзац о немедленной передаче дела в дисциплинарные органы.

Субботний ответ клубов — из той же серии. Мол, не нужно нас так жестко прессовать, давайте договариваться и так далее.

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УЕФА правда исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков?

Этого нельзя исключать. Но это будет совсем уж крайняя мера, которой в УЕФА, очевидно, хотели бы избежать.

Во-первых, это выльется в большую юридическую битву. Так, ранее суд Мадрида принял решение, согласно которому УЕФА не может принимать санкции в отношении участников Суперлиги и исключать их из соревнований под своей эгидой. Кроме того, исключенные клубы наверняка подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) и привлекут к делу лучших адвокатов. Еще свежа в памяти история «Манчестер Сити», который УЕФА забанил на два года за нарушение финансового fair play. Но CAS отменил это решение, и дело ограничилось штрафом. Облажаться так еще раз чиновники не имеют права, а в деле с Суперлигой наверняка будет множество зацепок для опытных юристов.

Во-вторых, это плохо для бизнеса. Лига чемпионов без «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» с их уймой звезд в составе во главе с Лео Месси и Криштиану Роналду и огромной фан-базой по всему миру — странный турнир, который будет куда сложнее продавать. В первую очередь многочисленной не хардкорной аудитории, клюющей на названия топ-клубов и имена звезд. Понятно, всегда есть риск, что те же «Реал» или «Барселона» могут оказаться вне Лиги чемпионов по спортивному принципу, но и его УЕФА постарался минимизировать с введением нового формата — когда в числе участников турнира можно будет оказаться за исторические заслуги.

Очевидно, что тяжелые переговоры будут продолжаться и дальше. Но в двухлетний бан «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» все же пока не особенно верится.

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