УЕФА грозится вышвырнуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков из-за Суперлиги. Он правда это сделает или это блеф?
Что случилось?
В пятницу вечером УЕФА распространил заявление, в котором сообщил, что 9 из 12 клубов — основателей Суперлиги согласились окончательно и бесповоротно выйти из проекта и начать процесс реинтеграции с европейскими футбольными властями. Это английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», итальянские «Интер» и «Милан», а также испанский «Атлетико».
Если оставить в стороне риторику вроде «безоговорочного принятия устава УЕФА» и все в таком духе, то основные положения следующие:
1) клубы должны сделать добровольное пожертвование, которое в сумме должно составить не менее 15 миллионов евро. Оно будет направлено на развитие детского, юношеского и массового футбола по всей Европе;
2) с клубов будут удержаны по 5% доходов от участия в еврокубках за один сезон;
3) на клубы будет наложен штраф в размере 100 миллионов евро, если они попытаются принять участие в несанкционированном УЕФА соревновании, и в 50 миллионов евро, если они нарушат любой из пунктов этого положения о реинтеграции.
Наконец, в заявлении говорится, что УЕФА оставляет за собой право на любые меры в отношении трех оставшихся клубов-раскольников — «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны». А их дело будет незамедлительно передано в соответствующие дисциплинарные органы.
В субботу последовал ответ. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили совместный пресс-релиз, в котором можно выделить несколько основных пунктов:
1) Отмечается недопустимо жесткое давление со стороны УЕФА, ФИФА и третьих лиц;
2) Объясняется, почему был разработан проект Суперлиги: неустойчивая финансовая ситуация в футболе, экономические проблемы клубов;
3) Подчеркивается, что турнир должен был проводиться только с учетом согласия ФИФА и УЕФА;
4) Говорится, что Суперлига должна была порадовать болельщиков по всему миру, а также помочь развитию женского футбола;
5) Указывается готовность пересмотреть предложенный проект Суперлиги;
6) Отмечается, что некоторые клубы — основатели Суперлиги заняли непоследовательную позицию, при этом «Реал», «Барселона» и «Ювентус» намерены продолжить поиск решения текущих проблем мирового футбола.
«Мы хотим видеть уважительные дебаты, без совершенно недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением в нашей огромной футбольной семье», — написано в заключении.
Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021
Что еще нужно знать?
Как утверждает The New York Times, то, что девять клубов — основателей Суперлиги согласились пойти на мировую с УЕФА и покаяться, означает конец проекта. Дело в том, что, по информации издания, в договоре, который подписывали 12 клубов, говорится, что если девять участников официально выходят из проекта, то он прекращает свое существование, а контракт становится недействительным.
Как пишет Marca, на протяжении всей минувшей недели шли интенсивные и напряженные переговоры между основателями Суперлиги и боссами УЕФА при участии целого ряда посредников. Восемь клубов довольно быстро согласились пойти на мировую. При этом «Реал», «Барселона» и «Ювентус» пригрозили покаявшимся судебным иском. Долго колебался «Милан», но, в конце концов, принял решение выйти из проекта. Если информация The New York Times про конец Суперлиги, если из нее выйдут девять клубов, верна, то именно этот шаг и стал решающим.
Что все это значит?
Судя по всему, обмен заявлениями — это продолжение торга и переговоров. Очевидно, что конечная цель УЕФА — принудить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» подписать такой же договор о реинтеграции, что и девять остальных раскольников.
Показательно, что в середине недели появился инсайд ESPN, что УЕФА может на два года исключить из еврокубков «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан». Почти нет сомнений, что это был вполне сознательный слив из Ньона с целью послать соответствующий месседж в сторону клубов. И в случае с «Миланом» цель была достигнута.
Пятничное заявление о реинтеграции девяти клубов имеет, надо полагать, те же цели — еще раз надавить на упорствующих. Комментарий президента УЕФА Александера Чеферина недвусмысленно об этом свидетельствует: «Девять клубов быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше». А чтобы намек был совсем уж прозрачным — абзац о немедленной передаче дела в дисциплинарные органы.
Субботний ответ клубов — из той же серии. Мол, не нужно нас так жестко прессовать, давайте договариваться и так далее.
Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid— JuventusFC (@juventusfc) May 8, 2021
УЕФА правда исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков?
Этого нельзя исключать. Но это будет совсем уж крайняя мера, которой в УЕФА, очевидно, хотели бы избежать.
Во-первых, это выльется в большую юридическую битву. Так, ранее суд Мадрида принял решение, согласно которому УЕФА не может принимать санкции в отношении участников Суперлиги и исключать их из соревнований под своей эгидой. Кроме того, исключенные клубы наверняка подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) и привлекут к делу лучших адвокатов. Еще свежа в памяти история «Манчестер Сити», который УЕФА забанил на два года за нарушение финансового fair play. Но CAS отменил это решение, и дело ограничилось штрафом. Облажаться так еще раз чиновники не имеют права, а в деле с Суперлигой наверняка будет множество зацепок для опытных юристов.
Во-вторых, это плохо для бизнеса. Лига чемпионов без «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» с их уймой звезд в составе во главе с Лео Месси и Криштиану Роналду и огромной фан-базой по всему миру — странный турнир, который будет куда сложнее продавать. В первую очередь многочисленной не хардкорной аудитории, клюющей на названия топ-клубов и имена звезд. Понятно, всегда есть риск, что те же «Реал» или «Барселона» могут оказаться вне Лиги чемпионов по спортивному принципу, но и его УЕФА постарался минимизировать с введением нового формата — когда в числе участников турнира можно будет оказаться за исторические заслуги.
Очевидно, что тяжелые переговоры будут продолжаться и дальше. Но в двухлетний бан «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» все же пока не особенно верится.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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