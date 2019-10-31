«Зенит» готов помочь Казани в проведении Суперкубка УЕФА

Руководство «Зенита» готово помочь Казани в случае получения права на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году.

— Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем, — цитирует ТАСС генерального директора клуба Александра Медведева. — Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты, — сказал Медведев.

— Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня — и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится.

Летом 2020 года на арене «Зенита» будут сыграны три матча группового турнира и один из четвертьфиналов чемпионата Европы, а в 2021 году в Санкт-Петербурге состоится финал Лиги чемпионов.