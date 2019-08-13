Юрген Клопп: "Не знал, что все ставят на победу "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси".

- Победы всегда помогают. Но этот матч не имеет никакого отношения к премьер-лиге. Мы хорошо сыграли с "Манчестер Сити", сумели не проиграть в основное время и уступили лишь по пенальти. Мы обыграли "Норвич", сильно провели 60 минут в том матче, но завтрашняя игра - совсем другая история. Это финал, и нам придется подумать о составе и других важных вещах, - цитирует немца официальный сайт УЕФА. - Не знал, что все ставят на нашу победу. Но это не проблема. Мы очень уважаем "Челси". Смотрели их матч с "МЮ". Результат той игры обманчив. "Челси" создал много моментов, у них новый тренер. Они потеряли Азара, но пришли новые, ребята. Это первый титул, который они могут завоевать общими усилиями. Все будут готовы к этой игре, а что говорят люди до матча, не имеет значения.

Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.