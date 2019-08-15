Юрген Клопп: «На первый план выходила не игра, а победа»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Челси» в Суперкубке УЕФА отметил, что команда может играть лучше. Также он остался доволен игрой Роберту Фирмину?.

— Атмосфера на стадионе была потрясающей, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Это говорит о величии этого клуба. Но мы хотели бы привезти с собой нашу погоду в Турцию на один день. Сегодня было очень жарко, еще и матч получился супернапряженным.

Мы можем и будем играть лучше. В сегодняшнем матче на первый план выходила не игра, а победа. Мы нашли путь к успеху, и это здорово. Чувствуем, что добились чего-то важного и очень этому рады.

Мы провели важную замену — никто в мире не сравнится с Бобби по игре на этой позиции. Мы не планировали так долго его использовать — у него не было предсезонной подготовки, но нам пришлось его пустить в бой. Мы должны были поставить все на кон в этом матче. Знаем, что нам надо улучшать многие вещи в плане продвижения вперед по полю. Мы это сделаем.