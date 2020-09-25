Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1 д.в.) отметил, что игра получилась тяжелой. Также он добавил, что гол Хави Мартинеса в дополнительное время стал вишенкой на торте.

— Как и ожидалось, «Севилья» была тяжелым соперником. Это сыгранная команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. — У них не было супермоментов, но благодаря пенальти они открыли счет, и нам после этого пришлось собраться. Мы играли не оптимально и особенно в начале матча не лучшим образом использовали свободное пространство. Во втором тайме мы наложили на игру свою печать. Вишинкой на торте, конечно, стал гол нашего Мистера Суперкубок Хави Мартинеса.