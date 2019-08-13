Виргил ван Дейк считает, что второй голкипер "Ливерпуля" Адриан справится со своей работой

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк - о матче за Суперкубок УЕФА с "Челси". Он считает, что второй вратарь "красных" Адриан сможет справиться со своим заданием. Испанец должен заменить в воротах травмированного Алисона.

- Мы знаем их, они знают нас. Это всего один матч - все может случиться. Знаем, что сезон только начинается. Все возвращаются из отпусков, но мы готовы. Мы хотим выиграть этот трофей и будем делать все возможное для этого, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - Хорошо, что Адриан сразу же начинает играть. Плохо, конечно, что Алисон получил травму, но Адриан достаточно опытен для таких матчей. Он достаточно способный вратарь. Он многие годы играл в премьер-лиге, и мы знаем, как он хорош. Мы обороняемся всей командой. Он нужен нам, а мы - ему. Уверен, что он справится со своей работой.

Матч "Ливерпуль"- "Челси" состоится 14 августа в Стамбуле (Турция) и начнется в 22.00 по московскому времени.