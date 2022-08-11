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Вальверде: «Мы блестяще сыграли и в атаке, и в обороне»

Вальверде прокомментировал победу «Реала» над «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федерико Вальверде.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рад победе над «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мы так рады! Мы здорово начали матч, блестяще сыграли и в атаке, и в обороне. И завоевали еще один трофей!» — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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