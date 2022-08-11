Вальверде: «Мы блестяще сыграли и в атаке, и в обороне»

Вальверде прокомментировал победу «Реала» над «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рад победе над «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мы так рады! Мы здорово начали матч, блестяще сыграли и в атаке, и в обороне. И завоевали еще один трофей!» — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».