В Татарстане надеются, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани в 2023 году

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил надежду, что матч за Суперкубок УЕФА 2023 года состоится в Казани по плану.

«Нет никаких писем или заявлений, матч находится в графике на следующий год, — приводит ТАСС слова Леонова. — Были вбросы, но это пока какие-то мнения по поводу, никаких официальных заявлений. Надеемся, что все будет нормально. Этот матч пока стоит в графике, только по этому году перенеслись мероприятия».

В мае появилась информация, что УЕФА рассматривает варианты переноса игры из Казани, но в РФС подчеркнули, что организация не получала уведомлений о переносе.