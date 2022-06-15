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Сегодня, 15:44

В Татарстане надеются, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Казани в 2023 году

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил надежду, что матч за Суперкубок УЕФА 2023 года состоится в Казани по плану.

«Нет никаких писем или заявлений, матч находится в графике на следующий год, — приводит ТАСС слова Леонова. — Были вбросы, но это пока какие-то мнения по поводу, никаких официальных заявлений. Надеемся, что все будет нормально. Этот матч пока стоит в графике, только по этому году перенеслись мероприятия».

В мае появилась информация, что УЕФА рассматривает варианты переноса игры из Казани, но в РФС подчеркнули, что организация не получала уведомлений о переносе.

Источник: https://tass.ru/sport/14915511
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В РФС сообщили, что не получали уведомлений о переносе матча за Суперкубок Европы из Казани
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