«В будущем у нас будет много поводов для счастья». Ковачич подвел итоги проигранного «Челси» матча за Суперкубок УЕФА
15 августа 2019, 13:21
Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич подвел в своем официальном Twitter итоги проигранного «Челси» матча за Суперкубок УЕФА «Ливерпулю» (2:2, пен. — 4:5).
— Итоговый результат оказался не таким, как мы надеялись и планировали, но нам есть чем гордиться, и я уверен, что в будущем у нас будет много поводов для счастья, — написал Ковачич.
Напомним, что в составе «синих» отметились нападающий Оливье Жиру и хавбек Жоржинью, у мерсисайдцев дубль оформил форвард Садио Мане.
The final outcome wasn't as we hoped and planned but we have much to be proud of and I'm sure there will be a lot of reasons to be happy in the future. ?? @ChelseaFC #hardworkpaysoff pic.twitter.com/xTs6o92yT7— Mateo Kova?i? (@Mateo_Kova23) August 15, 2019