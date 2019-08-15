«В будущем у нас будет много поводов для счастья». Ковачич подвел итоги проигранного «Челси» матча за Суперкубок УЕФА

Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич подвел в своем официальном Twitter итоги проигранного «Челси» матча за Суперкубок УЕФА «Ливерпулю» (2:2, пен. — 4:5).

— Итоговый результат оказался не таким, как мы надеялись и планировали, но нам есть чем гордиться, и я уверен, что в будущем у нас будет много поводов для счастья, — написал Ковачич.

Напомним, что в составе «синих» отметились нападающий Оливье Жиру и хавбек Жоржинью , у мерсисайдцев дубль оформил форвард Садио Мане.