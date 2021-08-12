Тухель объяснил замену вратаря перед серией пенальти

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы в Суперкубке УЕФА над «Вильярреалом» (1:1, 6:5 — пен.) признался, что замена вратаря перед серией пенальти не была спонтанным решением. Кепа Аррисабалага вышел на замену вместо Эдуара Менди на 119-й минуте.

«Это не было спонтанным решением. Мы разговаривали на эту тему с вратарями, вскоре после того как пришли в клуб. Хорошо подготовились к такой ситуации. У нас были статистические данные, показывающие, что Кепа лучше отбивает пенальти. Аналитики сделали выводы, а мы затем поговорили с игроками, сообщив им, как будем действовать в матчах на вылет. И потрясающе то, как Эду [Менди] воспринял эту ситуацию.

Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что [выход Кепы] сработал. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни — самые настоящие командные игроки. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара — что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на все ради команды", — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.