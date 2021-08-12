Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок УЕФА

Тухель объяснил замену вратаря перед серией пенальти

01:22
11 августа. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 6:5. Замена вратарей перед пенальти. Фото Twitter
11 августа. «Челси» — «Вильярреал» — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 6:5. Замена вратарей перед пенальти. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы в Суперкубке УЕФА над «Вильярреалом» (1:1, 6:5 — пен.) признался, что замена вратаря перед серией пенальти не была спонтанным решением. Кепа Аррисабалага вышел на замену вместо Эдуара Менди на 119-й минуте.

«Это не было спонтанным решением. Мы разговаривали на эту тему с вратарями, вскоре после того как пришли в клуб. Хорошо подготовились к такой ситуации. У нас были статистические данные, показывающие, что Кепа лучше отбивает пенальти. Аналитики сделали выводы, а мы затем поговорили с игроками, сообщив им, как будем действовать в матчах на вылет. И потрясающе то, как Эду [Менди] воспринял эту ситуацию.

Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что [выход Кепы] сработал. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни — самые настоящие командные игроки. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара — что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на все ради команды", — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Челси — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2030316--chelsea-vs-villarreal/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Кепа вернул должок. Вратарь наконец-то согласился с тренером и выиграл серию пенальти в Суперкубке
«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в серии пенальти «Вильярреал»
Ашрам прибыла в Израиль под грохот барабанов. После этого Линой удалилась из соцсетей
УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Суперкубок УЕФА 2021 «Челси» — «Вильярреал»: дата и результат матча, судья Сергей Карасев, новости и обзоры