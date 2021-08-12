Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает, что его команда заслужила победу в Суперкубке УЕФА. Синие выиграли в серии послематчевых пенальти.

«Пришлось туго. Мы очень сильно провели первые 30 минут, но затем, после нашего гола, немного сбавили темп игры. Ответный мяч был заслуженным. Мы отдали все силы до 120-й минуты и свою победу тоже заслужили», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.