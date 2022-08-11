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Сегодня, 03:08

Трапп считает, что «Айнтрахт» солидно выглядел в Суперкубке УЕФА против «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кевин Трапп.
Фото Global Look Press

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в Суперкубке УЕФА.

«Это было эмоциональное приключение — можно было заметить по реакции болельщиков после игры. Мы проиграли, но видите, как они горды. Конечно же, нам хотелось победить, отыскать один-два голевых момента, особенно в первом тайме. Мы уступили победителям Лиги чемпионов, но, если целостно взглянуть, думаю, сегодня мы выглядели солидно», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Кевин Трапп
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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