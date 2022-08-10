Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 05:14

Трапп рассчитывает, что «Айнтрахт» порадует болельщиков в Суперкубке УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп перед матчем Суперкубка УЕФА против «Реала» признался, что команда хочет порадовать болельщиков.

«Прошлый сезон стал для нашего клуба невероятным, мы выиграли первый международный трофей за 42 года. Путешествие в прошлом сезоне было особенным. Мы чувствовали, что это нечто другое. Для болельщиков это было прекрасно. У нашего клуба особенные отношения с болельщиками. Они сыграли огромную роль в том, чего мы добились в прошлом сезоне. Помню эти 30 тысяч фанатов в Барселоне, когда у них был отличный повод для праздника. Мы очень хотим их порадовать, потому что знаем, что они дают нам взамен», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа,Э в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2034776--real-madrid-vs-frankfurt/
Кевин Трапп
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Материалы сюжета: «Реал» — «Айнтрахт»: Суперкубок УЕФА-2022
Гласнер — о матче с «Реалом»: «Шансы есть всегда»
Роде уверен, что «Айнтрахт» покажет себя с лучшей стороны в Суперкубке УЕФА против «Реала»
Гласнер рассказал, как Гетце адаптировался в «Айнтрахте»
«Реал» может догнать «Барсу», Анчелотти — обойти Гвардиолу
В «Айнтрахте» подтвердили, что Костич покинет клуб
«Айнтрахт» не включил Костича в заявку на матч Суперкубок УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гласнер — о матче с «Реалом»: «Шансы есть всегда»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости