Трапп рассчитывает, что «Айнтрахт» порадует болельщиков в Суперкубке УЕФА

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп перед матчем Суперкубка УЕФА против «Реала» признался, что команда хочет порадовать болельщиков.

«Прошлый сезон стал для нашего клуба невероятным, мы выиграли первый международный трофей за 42 года. Путешествие в прошлом сезоне было особенным. Мы чувствовали, что это нечто другое. Для болельщиков это было прекрасно. У нашего клуба особенные отношения с болельщиками. Они сыграли огромную роль в том, чего мы добились в прошлом сезоне. Помню эти 30 тысяч фанатов в Барселоне, когда у них был отличный повод для праздника. Мы очень хотим их порадовать, потому что знаем, что они дают нам взамен», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа,Э в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22.00 по московскому времени.