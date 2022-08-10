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Суперкубок УЕФА, «Реал» — «Айнтрахт»: прямая трансляция матча

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» начнется в 22.00 мск
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
«Реал» — «Айнтрахт».
Фото Reuters

В среду, 10 августа, на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки (Финляндия) состоится матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» (Мадрид) и «Айнтрахтом» (Франкфурт-на-Майне).

Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Мадридский клуб является победителем Лиги чемпионов прошлого сезона. В финале, который прошел 28 мая на «Стад де Франс» в Сен-Дени, «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Немецкий клуб — победитель Лиги Европы. 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье «Айнтрахт» переиграл «Рейнджерс» (1:1, по пенальти — 5:4).

За онлайн-трансляцией матча «Реал» — «Айнтрахт» можно будет следить на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru и канале «Матч Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск.

Суперкубок УЕФА.
10 авг, 22:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Реал
Айнтрахт Ф

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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