Стартовала продажа билетов на Суперкубок УЕФА

УЕФА в своем официальном Твиттере объявил о начале продаж билетов на матч Суперкубка УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", который состоится 14 августа в Стамбуле.

Их продажа закроется 2 июля в 15.00 по московскому времени. Стоимость билетов – от 50 до 130 евро.

В завершившемся сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале турнира "Тоттенхэм" со счетом 2:0. А "Челси" стал победителем Лиги Европы, оказавшись в ее финале сильнее "Арсенала" (4:1).