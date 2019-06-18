Стартовала продажа билетов на Суперкубок УЕФА

УЕФА в своем официальном Твиттере объявил о начале продаж билетов на матч Суперкубка УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", который состоится 14 августа в Стамбуле.
Их продажа закроется 2 июля в 15.00 по московскому времени. Стоимость билетов – от 50 до 130 евро.
В завершившемся сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале турнира "Тоттенхэм" со счетом 2:0. А "Челси" стал победителем Лиги Европы, оказавшись в ее финале сильнее "Арсенала" (4:1).
🤩 The UEFA #SuperCup. One of European football's showpiece events. Be there...– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 18, 2019
🏆 @LFC 🆚 @ChelseaFC
🏟️ 14 August 2019. Istanbul, Turkey.
🔻 TICKETS ON SALE 🔻
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